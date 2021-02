Latina rescata a perro con tortillas durante tormenta invernal y ahora lo llaman “Taco”

¿Cómo salvó al perrito?

“Fui a la tienda, no había nada más que tortillas, casi casi. Ya de salida vi que estaban poniendo tortillas calientitas, entonces me llevé unas tortillas pa’ la casa. Iba rumbo a la casa y pues me topé con el perrito. Fíjese que no me iba a parar, pero lo vi en medio de la calle y pues dije ‘déjame ver si se mueve’, ya se cruzó la calle, me paré atrás de él para tratar de subirlo al carro, ya que se vino la nieve en ese momento,, se estaba viniendo fuerte”, dijo.

“Tenía mucho miedo, no me dejaba agarrarlo, no me dejaba tocarlo. Me acordé de que traía las tortillas y le acerqué un pedacito, y pues sí la olió y no me mordió, entonces eso es bueno, no me hizo daño, se la comió muy quedito, no se portó mal. Lo empecé a tocar, pero no se dejaba, entonces me pregunté ‘¿qué voy a hacer?’”, añadió Kristin.