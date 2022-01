Por señalamientos de quitarle dinero a inmigrantes, investigan a este sheriff texano

"Servir como su Sheriff en el Condado Real es uno de los mayores honores de mi vida y lo he hecho lo mejor que he podido desde 2017. Durante ese tiempo, y especialmente en el último año, he tomado una posición firme contra el contrabando de personas, el contrabando de drogas y el tráfico ilegal de inmigrantes en nuestra comunidad y continuaré haciéndolo. Realmente no sabemos quién o qué provocó la investigación por parte de los Texas Rangers y la Oficina del Fiscal General, pero ni yo ni mis oficiales hemos sido arrestados y continuaremos sirviendo fielmente como su Oficina del Sheriff día tras día", publicó en Facebook.