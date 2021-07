"Personas crueles y malvadas": Madre de Sebastián Eduardo revela cómo ha sido el proceso en la corte a 10 meses del asesinato de su hijo

"Desafortunadamente, no existe ningún libro que proporcione orientación o que te prepare para situaciones como esta. Como víctima, tienes que educarte y realizar investigaciones por sí misma para poder hacer preguntas y expresar inquietudes a quienes te representan legalmente. Es tan molesto sentir que ciertas leyes y el sistema de justicia están orientados a proteger a quienes cometieron el delito en lugar de proteger a la víctima a la cual lastimaron y le arrebataron la vida. Como madre y defensora de Sebastián, no me rendiré y seguiré abogando por que se haga justicia por la manera tan atroz en la que le arrebataron su vida", indicó.