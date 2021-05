"No podré verlo recibir su diploma": Sebastián Eduardo estaría graduándose este año de la escuela superior

"Me entristece saber que en un par de días, la escuela secundaria My Sebastians se graduará y no podré verlo cruzar el escenario y recibir su diploma. Este fue un esfuerzo que mi hijo y yo también esperábamos. En cambio, tengo que prepararme mental y legalmente para lo que está por venir", escribió Ana María Carpio, madre de la víctima.