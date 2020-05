San Antonio permite que más personas asintomáticas se realicen la prueba de coronavirus

Anteriormente, los residentes debían mostrar síntomas de la enfermedad, que incluía fiebre, tos seca, escalofríos, entre otros síntomas de COVID-19. A partir de esta semana, las personas tendrán acceso a las pruebas, incluso si no tienen ningún síntoma del virus.

“Continuamos recordando al público que las pruebas COVID-19 son una instantánea en el tiempo. El hecho de que una persona tenga un resultado negativo no significa que no haya contraído coronavirus anteriormente o que no pueda contactarlo en el futuro ", dijo el director de Metro Health, Dawn Emerick, .