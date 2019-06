"Mamá y papá: lo siento por esta vida que tuvimos que soportar", dice la hija de mujer que murió quemada

"Mamá y papá: Lo siento por esta vida que tuvimos que soportar. Se convirtieron en padres a una edad muy joven. Tuvieron que crecer muy rápido y tomar la vida cómo viniera. Aprender de la vida como viniera...Cuando perdimos a mi papá, en octubre de 2016, afectó a mi mamá. Ella NUNCA fue igual a pesar de su relación, todos tratamos de estar allí el uno para el otro, pero ser criada con un amor intenso, fue difícil amarse uno al otro, pero no demostrar tanto

el amor. Mi mamá y mi papá nos prepararon para este mundo. No confíes en NADIE, no hay tal cosa como amigos, lo decían AMBOS. Al ser la más grande de todos mis hermanos, te prometo que haré lo mejor y más que nunca. Se los prometo a ambos. Los amo mucho", escribió la mujer en su Facebook.