Estudiantes en Texas no tienen el nivel académico para tomar el STAAR test, dice senador texano

Durante una conferencia de prensa virtual, el grupo renovó los pedidos de una política de "exención de responsabilidad" que no penalice a las escuelas y los estudiantes por las dificultades relacionadas con la pandemia.

"No entiendo cómo vamos a presentar un examen como este sin estar en un ambiente normal hace un año con la pandemia. Nada ha sido normal y el sistema escolar ha sido interrumpido", dijo Menéndez.

El senador aseguró que el nivel de los estudiantes este año no es óptimo para presentar el examen y agregó que "no hay sentido común" poque los menores no han tenido clases regulares ni ha habido un plan sobre la educación. Además, indicó que ningún tutor de menores debe sentirse obligado a llevarlos a tomar el examen si temen que se contagios po coronavirus.