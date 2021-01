SAN ANTONIO, Texas.- ¿La vacuna contra el coronavirus es segura para las mujeres embarazadas? Con las vacunas contra el covid-19 disponibles para grupos elegibles en todo el país, existe una gran cantidad de información y desinformación sobre quiénes pueden ser vacunados. Los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas y lactantes, no están seguras de si la vacuna es segura para ellas.

Mark Turrentine, profesor de obstetricia y ginecología en Baylor College of Medicine, aborda el tema de vacunas para estos grupos en las siguientes preguntas y respuestas.

¿Pueden las mujeres embarazadas recibir la vacuna covid-19?

La respuesta corta es sí. La gran mayoría de las vacunas están permitidas durante el embarazo cuando se considera que el beneficio de la vacuna supera el riesgo potencial. Si bien no hubo experiencias previas con personas embarazadas para recibir una vacuna de ARN mensajero (ARNm), no hay razón para esperar que las vacunas de ARNm funcionen de manera diferente en personas embarazadas que en otros adultos. Hasta la fecha, no se han mostrado señales de seguridad adversas de mujeres embarazadas que reciben la vacuna COVID-19. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que la vacuna COVID-19 no se debe negar a las personas embarazadas que cumplen con los criterios de vacunación.

¿Existe algún riesgo potencial?

Las personas que reciben la vacuna (estén embarazadas o no) probablemente tendrán algunos efectos secundarios. Aunque no se informaron efectos secundarios graves, muchas personas presentan algunos efectos secundarios, como dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o fiebre. Moderna ha presentado información preliminar de estudios de toxicología reproductiva y del desarrollo que no mostraron efectos adversos en animales sobre la reproducción femenina, el desarrollo fetal o embrionario o el desarrollo posnatal.

¿Es la vacuna segura para las mujeres lactantes?

Las preocupaciones teóricas con respecto a la seguridad de vacunar a las personas lactantes no superan los posibles beneficios de recibir la vacuna. No es necesario evitar el inicio o interrumpir la lactancia en mujeres que reciben la vacuna COVID-19. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que la vacuna COVID-19 se ofrezca a las personas lactantes de manera similar a las personas que no están lactando cuando cumplan con los criterios.

Según la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, es poco probable que la vacuna ingrese al torrente sanguíneo y llegue al tejido mamario. Si lo hace, es incluso menos probable que el ARNm intacto se transfiera a la leche. En el caso poco probable de que el ARNm esté presente en la leche, se espera que el niño lo digiera y es poco probable que tenga efectos biológicos.

¿Se puede transmitir el virus al bebé a partir de la vacuna?

La vacuna COVID-19 no le puede dar COVID (ni al individuo vacunado ni al feto si la madre recibe la vacuna). La vacuna no tiene virus vivos. Además, la vacuna no contiene ningún ingrediente que se sepa que sea dañino para las mujeres embarazadas o su feto. Estas vacunas no entran en el núcleo de las células y no alteran el ADN humano en los receptores de la vacuna.



¿Deben las mujeres embarazadas o lactantes hablar con su médico antes de recibir la vacuna?

Si bien una conversación con un médico puede ser útil, no debería ser necesaria antes de la vacunación, ya que esto puede causar barreras innecesarias de acceso. Una conversación con el equipo clínico puede ayudar a tomar decisiones sobre la obtención de la vacuna. Sin embargo, las mujeres embarazadas o lactantes que tienen acceso a la vacuna deben poder tomar sus propias decisiones con respecto a su salud junto con su proveedor de atención clínica.

¿Pueden las mujeres embarazadas desarrollar efectos secundarios por la vacuna?

No hay información sobre si existen desventajas únicas en el embarazo, como diferentes efectos secundarios o un mayor riesgo de aborto espontáneo o anomalías fetales. Desde mediados de diciembre, miles de mujeres embarazadas han recibido la vacuna COVID-19 sin que hasta la fecha se hayan informado señales de seguridad graves.

¿El feto está protegido contra Covid-19 si su madre recibe la vacuna?

Aún no hay datos sobre si la vacuna brindará protección al recién nacido. Sin embargo, puede ser un beneficio biológicamente plausible para el niño. Una gran parte de los recién nacidos cuyas madres tuvieron coronavirus en la última parte del embarazo tendrán anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 al nacer. De manera similar, en mujeres que amamantan, los anticuerpos y las células T estimuladas por la vacuna pueden transferirse pasivamente a la leche.

Después de la vacunación contra otros virus, los anticuerpos IgA son detectables en la leche dentro de cinco a siete días. En teoría, los anticuerpos transferidos a la leche materna pueden proteger al lactante de la infección por el SARS-CoV-2, pero se necesitarán más investigaciones.