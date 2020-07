Dio positivo en coronavirus y al desarrollar síntomas fue al hospital, pero lo enviaron a casa: ¿Por qué?

Efraín Alvarado dio positivo en la prueba de coronavirus hace un par de semanas. El domingo decidió ir a la sala de emergencias del Hospital Universitario de la ciudad cuando volvió a sentirse mal. Ahí pasó 14 horas antes de que lo mandaran a su casa debido a que sus síntomas no eran graves.

“Aparentemente, tienen tantos casos, tan extremos que si tú vas al hospital sin todos los síntomas pues no te van a poner tanta atención”, dijo Efraín a Univision al señalar que es claro que los médicos están abrumados y exhaustos.

“No me visitaron desde las siete de la mañana… ya no me hicieron mucho caso. Yo pedí agua y se tardaron cuatro horas en llevármela”, dijo Efraín.