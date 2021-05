La propuesta incluye un aumento estimado del 4 al 4.5% para mantener las operaciones y respaldar el crecimiento y un estimado del 1 al 2% para compensar los costos no recuperados durante la pandemia de coronavirus . También se incluye un aumento propuesto de 1.5-3% para pagar los costos incurridos durante la tormenta invernal que se vivió en Texas en febrero .

Inmediatamente después de la tormenta invernal, la directora ejecutiva de CPS Energy, Paula Gold-Williams, dijo que la empresa no trasladaría los costos a los clientes de San Antonio "en este momento", ya que los líderes sopesan las opciones para el alivio de la factura. Los precios del gas natural se dispararon durante la crisis de la tormenta invernal, lo que obligó a las empresas de servicios públicos de todo el estado a comprar gas natural a altos costos.

"No pondremos estos costos adicionales en las facturas de los clientes de San Antonio en este momento", dijo Gold-Williams durante una conferencia de prensa en febrero. "Estamos reteniendo esos cargos adicionales por combustible y energía incremental que necesitábamos mientras evaluamos cuáles son las oportunidades para reducir los costos para todos los clientes, particularmente los más afectados por las interrupciones que tuvieron que tomarse".

Gold-Williams enfatizó este lunes que la compañía no está "declarando un aumento de tarifas en este momento, pero estamos hablando de nuestro presupuesto" durante la reunión del lunes. "No queremos sorprender a los clientes y no pediremos un dólar más de lo necesario", dijo Gold-Williams.