Cajera de HEB inspira a unos padres a elegir el nombre de su bebé

"Eran las 10 de la noche. Mi esposo y yo fuimos a comprar unas cosas en nuestra tienda HEB ubicada en Alamo Ranch. Tenía ocho meses de embarazo en ese momento y todavía no nos poníamos de acuerdo para elegir el nombre de nuestra bebé", cuenta Sara en su página de Facebook.

"Cuando finalmente fuimos a pagar, una joven cajera nos saluda y en forma de broma me pregunta: '¿Estás escondiendo una sandía dentro de tu ropa'? Ella hizo reír a mi esposo y, en ese momento, me hizo sentir más como una amiga que como una cliente. Al irnos, nos deseó a los dos un bebé feliz y saludable... Mi esposo y yo coincidimos que ella no fue una cajera como cualquier otra. Incluso, nos aprendimos el nombre porque sabemos lo importante que los cajeros y vendedores obtengan buenas críticas en las encuestas. Fue ahí que mi esposo dijo: '¿Qué pasa con Lea? ¿Qué pasa si la llamamos Lea (a la niña)? '", narró la ahora madre.