Autoridades en Texas reciben sobre que contenía el mismo veneno que fue enviado a Trump

"Puedo confirmar que los sobres, que contienen la toxina mortal ricina, me fueron enviados por correo a mí y a tres miembros del personal de detención. En este momento, debido a una investigación federal activa, no puedo hacer más comentarios, pero mañana se enviará un comunicado de prensa. No hubo heridos", dijo el alguacil del condado, Eddie Guerra en su cuenta de Twitter.