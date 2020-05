Salt Lake City entre las ciudades con mayor posibilidad de recuperación después de la pandemia de Covid-19

Las 10 ciudades que encontrarán mayor dificultad en su crecimiento económico una vez que termine la pandemia de Covid-19 según Moddy's Analitics son: Detroit, Michigan; Honolulu, Hawaii; Los Angeles, California; McAllen, Texas; Miami, Florida; New Haven, Connecticut; New York City, New York; Filadelfia, Pensilvania; Stockton, California; y Tampa, Florida.