Proyecto de ley busca limitar los poderes del fiscal general de Utah

El proyecto de ley H.B. 232, busca evitar un episodio similar al ocurrido a principios de diciembre, cuando el fiscal general Sean Reyes se unió en nombre de Utah a una demanda presentada por el fiscal general de Texas Ken Paxton antes la Corte Suprema de Estados Unidos, para invalidar el resultado de las elecciones en los estados de Georgia, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin.

La demanda finalmente no tuvo éxito en cambiar los resultados de las elecciones, cuando la Corte Suprema la desechó al determinar que Texas no tenía capacidad jurídica para entablar esa demanda, o en otras palabras, que el fiscal general de Texas había iniciado un procedimiento legal sobre un asunto que no le competía. Lo mismo aplicó a los estados que acompañaron a Texas.