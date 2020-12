Sentencian a estafador que “vendía” acciones del Seven Peaks Water Park en Provo

Seven Peaks (antes también llamado Raging Waters) ha sido un parque muy popular en Utah , donde miles de familias han acudido durante los veranos. Sin embargo, en 2018 cerró sus puertas y quedó abandonado, un hecho que fue aprovechado por Hansen para convencer a “E.L” de que podría poseer el 23.5% de esa propiedad si le facilitaba esa suma. Su estafador también le aseguró que si la transacción no se realizaba en 24 horas, le devolvería su dinero.

Todo esto fue crucial para la nueva condena que el juez Robert James Shelby dictaminó ayer en su contra y para la cual se tomó en cuenta un fraude bancario que Hansen realizó a Bank of the West y Deseret First Credit Union. En este esquema el estafador involucró al menos a diez empresas diferentes causándole a Bank of The West una pérdida de más de 1.6 millones de dólares. Un viejo amigo de Hansen ayudó a cubrir parte de la pérdida, reduciendo el monto de la pérdida a un poco más de medio millón de dólares.