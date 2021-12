Hombre de Cache Valley escribe un musical después de que la iglesia le niega ayuda

Citado por el Salt Lake Tribune, Nolan dice que su propósito es " generar conciencia social sobre el hecho de que son la iglesia más rica del planeta Tierra, que no tienen transparencia financiera y que no hacen lo suficiente para ayudar a los demás". A pesar de la temática de la obra, Nolan insiste en que su posición no es contraria a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.