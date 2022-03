¿Quieres cambiar de partido antes de las elecciones primarias? La fecha límite se acerca

En 2021, Teuscher impulsó el proyecto de ley HB197 tomando en cuenta su experiencia. "Hemos visto gente en Twitter que dice: 'Bueno, soy doble agente, me registró como republicano a pesar de que no me importa ninguno de sus valores o principios' . Se pierde el sentido de toda la elección cuando hacen eso porque no se adhieren a la plataforma del partido y vienen y eligen al candidato, eso realmente afecta el proceso", apuntó.