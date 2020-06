Coronavirus obliga cambios importantes en las elecciones primarias del 30 de junio en Utah

Todo votante registrado de un condado que no sea el condado de San Juan, deberá tener en cuenta los siguientes cambios:

- La elección primaria se llevará a cabo principalmente por correo. Todo votante registrado en Utah recibirá una boleta electoral para votar por correo.

- Los buzones estarán disponibles para depositar boletas por correo hasta las 8:00 pm del día de las elecciones.

- No habrá lugares de votación regulares el día de las elecciones, pero su condado podrá ofrecer, de manera limitada, la opción de votar desde el automóvil, estilo drive through’ durante el día de las elecciones, el martes 30 de junio. El secretario del condado puede cancelar la votación desde el automóvil sin aviso previo por motivos de salud pública.

- Si se cancela la votación desde el automóvil en su condado por motivos de salud pública, deberá votar por correo.

- No habrá registro de votantes en persona.

- No habrá registro de votantes el día de las elecciones o en las urnas, también conocido como registro por boleta provisional.