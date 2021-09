Arma causa caos durante torneo de fútbol infantil en Salt Lake City

Un reporte de la estación local KSL News Radio indica que recibieron un correo electrónico de US Youth Soccer, el organismo a cargo de la organización del torneo, en el que se confirman que alguien sacó un arma, pero que no se realizó ningún disparo. En el correo electrónico, Chris Webb, director de Operaciones de Competencia y Eventos del US Youth Soccer, dijo que participaron dos espectadores adultos del mismo equipo de niñas de 13 años en el incidente.