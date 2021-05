“Yo pienso que no va a ser tan de repente." Padre habla sobre la reapertura de las Iglesias en Junio 15.

Muchas iglesias tuvieron que adaptarse durante la pandemia. El distanciamiento social, el uso de la máscara y misas transmitidas a través del internet son solo algunas de las medidas de protección que emplearon.

“Lo que he estado viendo es que tienen mucho cuidado entonces yo creo que lo van a hacer bien,” señaló Benita Rios, residente de Sacramento.

Benita, como muchos residentes de la ciudad, vivió el cambio en las parroquias.

A medida que el estado se mueve a la reapertura, el padre Rodolfo Llamas de la iglesia San Jose cree que se mantendrán algunas medidas.

“Yo pienso que no va a ser tan de repente... a lo mejor mucha gente aún tiene cierto recelo,” dijó el Padre Rodolfo Llamas.

Ritos de la ceremonia como el saludo de la paz y entregar la hostia van a seguir haciéndose pero cumpliendo el distanciamiento social para quienes lo deseen. “Talvez lo que vamos a pedir es que se hagan una señal de paz…”

Sin embargo, hay otros que no volveran a la normalidad por ahora.

“En cuanto, también a compartir la copa, yo creo que eso por lo pronto no,” agregó el padre.

Otro posible cambio seria en referente a las transmisiones online de las misas. Iglesias como San Jose, transmiten en vivo 2 o 3 de sus ceremonias regularmente desde inicios de la pandemia. Este numero se vería reducido a solo 2 ceremonias los domingos.

Para mas información puedes dirigirte a scd.org, allí encontraras información tanto en ingles como en español acerca de las medidas contra el COVID por parte de las iglesias.