"Vengan que no les de pena": escuelas de Sacramento motivan a padres de estudiantes a recoger comida durante la pandemia.

Ella pondrá la comida en la mesa, se alejará y lo llamará para que vaya a recogerla, un proceso sencillo pero con un protocolo estricto de distanciamiento social, sin embargo, no todos los padres de estudiantes llegan a traer la comida. " muy poco han venido, estamos pidiendo a los padres vénganse, no le de pena, si conoce a otros padres que tienen hijos estudiando vénganse, no queremos que ningún niño pase hambre en la pandemia" expresó a Univision, María Vera, jefa de cocina escuela william land.