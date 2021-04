"No hay vacunas para indocumentados": Algunos latinos denuncian que les niegan la vacuna contra el coronavirus.

SACRAMENTO, California.- Isela Belmontes ya es elegible para vacunarse, pero no se pudo vacunar ni hacer una cita, asegura que no tener seguro social y médico, significó que le negaran la vacuna "Le dije no tengo aseguranza, si tengo Id pero no tengo seguro social y me dijo entonces no te podemos dar la vacuna, y le dije ¿es en serio? si, me dijo es una orden de mi jefe. y agregó “Es un acto de discriminación en contra de las personas que no tienen seguro social” agregó Belmontes.

Pero el caso de Isela no es el único, Miriam Álvarez llamó a Univision 19 justo cuando le estaban negandole la vacuna en otro centro de Stockton. "No dejan que uno entre si uno no tiene seguro, nada más para las personas legales me dijeron" dijo Álvarez notablemente molesta mientras salía de la clínica.

Univision 19 se contactó con el Departamento de Salud del Condado Aan Joaquín y una de sus portavoces explicó “ recomendamos que busquen otros lugares, donde no requieren estos documentos”

le comunicamos a Isela esta respuesta de las autoridades y expresó "No creo que sea la respuesta correcta, puedo ir a otros lugares pero el mal rato ya me lo hicieron pasar" lamentó.

En busca de más respuestas, preguntamos a una portavoz del Departamento de Salud Pública del Estado sobre estos casos y su respuesta fue contundente

"Ningún proveedor debe negarle la vacuna a una persona por su estado migratoria o porque no puede pagarla, eso todos los funcionarios lo repiten, si le pueden pedir el seguro pero no se la pueden negar" dijo Yurina Melara, portavoz salud pública de california

Isela y miriam no se conocen pero a ambas les habrían negaron la vacuna contra el covid 19, por su estatus migratorio

¿No sería un poco contradictorio que el Gobernador y el Presidente digan que vacunaran a todas las personas posbles incluso el gobernador habla ayudar a de mas de 400 códigos postales donde incluso la comundiad latina ha sido impactada y por otro lado vemos este tipo de casos asilados?

habria que averiguar quienes son realmente porque los incidentes que hemos escuchados son aislados y cuando pasó en los angeles la cadena se disculpó dijo Melara.

Vía teléfono nos comunicamos con el lugar donde aparentemente estarían negando la vacuna, sin embargo ninugo de los dos telefónos que parecen en su sitio web funcionaban Isela regreso a casa sin su vacuna y ahora no sabe si intentará ponersela por temor a vivir el mismo rechazo

"Me molesta me indigna porque son recursos federales y solo ciertas personas son elegibles para agarar la vacuna no se me ahce justo".

El jueves 4 de marzo, hace mas de un mes, el gobernador de california gavin newson llegó justamente a stockton donde le negaron las vacunas a isela y miriam, aqui prometio que el estado entregarīa el 40 por ciento de las vacunas a las areas mas impactadas por el coronavirus entre ellas el condado san joaquin y enviaba un mensaje solidario a la comunidad latina

Esta es la comunidad que ha sido impactada desproporcionadamente y merece mas atención. dijo el gobernador Gavin Newsom.

Pregunamos a la Portavoz de Salud Pública si existe un número de telefono donde las personas pueden denunciar estos casos sin embargo dijo que no hay una forma de denunciar este tipo de casos.

