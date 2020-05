"Hay mucha gente que no está trabajando": Residentes de Elk Grove denuncia aumento en robos de vehículos

Daniel hizo un reporte a la policía de Elk Grove sobre lo ocurrido pero como explica el portavoz aún no hay arrestos y no podrían asegurar que se trata de un aumento de robos de autos en esta área.



Para algunos residentes este tipo de robos es consecuencia de la emergencia por coronavirus y la situación que está dejando sin empleo a miles de personas "he mirado que las últimas semanas reportes de la gente que pone videos en aplicaciones, no se si es la situación o si están desesperados o aburrida, hay mucha gente que no está trabajando ahorita, puede ser".