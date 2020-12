"Apenas tengo para la renta": paciente de Coronavirus recibe factura de hospital de $50 mil dólares.

SACRAMENTO, California.- Aunque superó el coronavirus, Los dolores de cabezas y ansiedad son constantes para Juan Guzmán y no precisamente como una secuela del mortal virus.

Juan recibió a inicios de diciembre una factura de hospital por $50 mil 400 dólares con 97 centavos.

su via crucis empezó en junio cuando se contagió de coronavirus, los síntomas fueron severos y de tuvo que ir a un hospital "Solo busqué el hospital más cercano y me llevaron, me estaba muriendo" recuerda Guzmán.

Por tres semanas, Recibió asistencia en dos hospitales del condado Solano, esto ocurrió en junio, seis meses después recibió la factura " Me llevé una sorpresa muy grande porque no lo esperaba, no tengo para pagarles" dijo Guzmán a Univision.



Juan está desesperado, si bien regresó al trabajo en los campo del condado Napa, el dinero que gana no le alcanzaría para pagar. "Por eso acudo a ustedes por si hay algún programa que me ayude"dijo a Univision.



" Eso nos preocupa que le cobren ese dinero, es mucho dinero para nosotros es mucho"dijo Herminda Guzmán, madre de Juan.

Cuando se comunicó con el hospital North Bay Heath Care, en lugar de explciarle que este tipo de atención debe ser gratis por orden del Gobernador de California, él asegura que le dieron opciones de pago. Univision 19 llamó al hospital, su vice presidente de asuntos públicos Steve Huddleston explicó por teléfono que se había tratado de un error, luego envió este comunicado oficial:

“Lamentamos que se haya entregado una factura generada automáticamente, que no representa la responsabilidad financiera del paciente, sino de su compañía de seguros. Este es un error lamentable que corregiremos con la compañía de seguros”. expresó Steve Huddleston, Vice President de asuntos públicos.

"Me siento feliz porque no sabía que hacer con eso, no podía ni domir bien" Aseguró José Guzmán tras conocer la buena noticia.

Pero como pudo haber ocurrido este error automático que provocó que Juan recibiera la factura de 50 mil dólares y que le robo el sueño por semanas, nos comunicamos con una portavoz de Covered California en busca de respuestas. " Realmente no sabemos que pasó con el paciente, presumimos que cuando fue internado no presentó su tarjeta de seguro de salud al ingresar al hospital, le recomendamos que se comunique con su plan médico para que le puedan ayudar" y agregó "No es posible que tenga que pagar un deducible tan alto". Aseguró Patricia Izquierdo, Portavoz Covered California.



Ahora, Juan recobra el aliento, los dolores de cabeza y la ansiendad han desaparecido, tras confirmarse que no pagará ni un centavo después de haberse resignado incluso a pagar por cuotas la cantidad de 50 mil dólares. "Cuando yo llamé me dijeron que me daban la opción de pagar 300 dólares al mes, para según ellos, ayudarme, apenas tengo para la renta". sentenció Guzmán.

