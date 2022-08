Expertos advierten que el hundimiento del Valle de San Joaquín podría limitar el acceso al agua

“Si no hay agua, no hay cosecha y si no hay cosecha, no hay economía. ¿Quién paga sus casas? ... ¿Quién paga su manera de vivir? Nos afecta directamente, nos afecta como comunidad…” dice Jorge Eguiluz, un agricultor del valle de San Joaquín que usa un pozo para mantener su negocio de las cerezas.