Samuel Núñez es acusado de abusar de una menor hace 20 años, según autoridades

MANTECA, California. — Samuel Núñez, el fundador y exdirector de la organización Fathers and Families of San Joaquín , se presentó en la corte del condado San Joaquín en Manteca este 25 de mayo para escuchar las acusaciones contra él de abusar de una menor de edad miembro de su familia durante varios años.

Núñez fue arrestado la semana pasada acusado de continuo abuso sexual de un menor, copulación oral a un menor de 10 años y penetración sexual con un objeto a una víctima que no pudo dar su consentimiento.

Núñez no se declaró en el caso, fue asignado un defensor público, y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares. El juez Tony Agbayani emitió una orden de que Núñez no contacte o se acerque a la víctima.

Aunque Núñez fue detenido en Stockton el 19 de mayo, la Policía de Stockton dijo que no estaba involucrada en el arresto de Núñez y que no había ningún caso activo contra él.

Núñez fundó Fathers and Families of San Joaquin en el 2006 y él fue el director hasta el 22 de mayo de 2021. A través de los redes sociales la organización confirmó que Nuñez ya no pertenece a la organización.