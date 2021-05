Arrestan al activista Samuel Nuñez por cargos de continuo abuso sexual a menor de edad

STOCKTON, California. - La Policía de Manteca arrestó bajo cargos de abuso sexual contra un menor de edad a Samuel Nuñez, mejor conocido como Sammy, el director de la organización Fathers and Families of San Joaquín . Según la Policía, la víctima era miembro de su propia familia.



Univision 19 se comunicó con un portavoz de la organización, quien explicó que el fin de semana todos los empleados recibieron un correo electrónico explicando lo ocurrido e invitándolos a formar parte de una junta general el lunes 24 de mayo en la cual tomarán decisiones de quien será el nuevo director general. De hecho, a través de sus cuentas de redes sociales la organización confirmó que Nuñez ya no pertenece a Fathers and families of San Joaquín y reiteraron su compromiso de continuar con la ayuda a las víctimas de violencia.