Si no deseas suspender la entrega de tu correo, pero tampoco dejar a la vista de los ladrones que no estás en casa y que tu buzón de correo es vulnerable, una alternativa es tener un familiar, amigo o vecino de confianza.

Pídele que recoja el correo por ti mientras no estás en tu domicilio, solo asegúrate que esa persona es de tu completa confianza.