Quinceañera se queda sin mariachi 24 horas antes de su fiesta y sus padres los demandan

" Uno de mexicano, lo que quiere es tener su mariachi en la comida " ... los 15 años de Briseida no eran una fecha común y corriente para la familia Madrigal, ellos querían tener algo grande y por lo alto, sin embargo no todo salió bien durante la celebración.

Al parecer, el mariachi que contrataron canceló a última hora: "Me dijo que su hermano murió en México, entonces le dije, que si sus mariachis eran 7, entonces que me mandara 6 ", cuenta Eduardo Madrigal, quien contrató al grupo musical.

Pero ahí no queda todo, el padre de Briseida dice que más allá del dinero, el daño moral que sufrió su hija por no tener un mariachi durante su fiesta de 15 años es muy grande . Y han decidido entablar una demanda porque, según la familia, se dieron muchas irregularidades en el contrato.

José Gradilla, representante de “Estrella de Jalisco”, le dijo a Univision 19 que directamente no es culpa de él y que, en un punto, se salió todo de sus manos: "Mis compañeros me hablaron y me dijeron que no podían asistir y se salieron del grupo. Entonces yo no pude contactarme con la familia para hacer la cancelación", cuenta Gradilla.