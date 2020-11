"Pudo haber muertos" Una familia vive en el limbo luego de un incendio en su apartamento.

La familia notificó a la compañía que les renta el lugar. Noticias 19 Univision se contactó con esta agencia y via correo electrónico respondieron : “el seguro del propietario fue contactado inmediatamente después que se nos informó del incendio y se involucró para solucionarlo”.



Ana Castro se dedica a vender seguro para inquilinos y dice que independientemente el inquilino tenga o no seguro tienen derechos en este tipo de situaciones " la ley de california dice que en este caso si se quemó el lugar, ellos no pueden vivir ahí, ese lugar no es habitable, si hay un corto en la noche y ellos están dormidos otro accidente puede ocurrir". dijo Castro.