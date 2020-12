Protagonista de reality de Netflix demanda al Condado de Sacramento por violenta paliza

La encadenaron mientras le dejaron caer su cuerpo encima

Al escuchar la doble instrucción, ella se confundió y los oficiales “la tiraron al piso de concreto y pusieron todo su peso corporal sobre ella", dijo Keller. La demanda dice que Sundermeyer comenzó a llorar e intentó decirles que le costaba respirar, sin embargo no la escucharon y procedieron a “esposarla por la espalda y a encadenarla", asegura su madre.

La querella dice que "el uso de la fuerza por parte de Brittany Linde contra Sundermeyer fue innecesario, excesivo e irrazonable" y "actuó de manera maliciosa, sádica o con el propósito de causar daño a Sundermeyer". Su abogado asegura que por la severidad de los golpes es posible que la jovencita no pueda tener hijos.

Como parte de esta demanda, tanto la madre como su abogado y hasta un medio local han solicitado el video de las cámaras de la prisión, cualquier evidencia que ayude a entender por qué la severidad de la paliza, pero hasta el momento no se los han entregado.

“Tengo entendido que si esto no sucedió de la forma en que la Sra. Sundermeyer ha explicado”, ha dicho su abogado, “el condado estaría feliz de compartir esta información conmigo para decir que esto no sucedió… Dirían: Mire las imágenes, nuestros agentes hicieron todo correcto. Pero hasta el momento eso no ha sucedido".