Impulsan proyecto de ley en California que busca agilizar el proceso para que un enfermo terminal pueda dar fin a su vida

“Aunque queremos protecciones en su lugar, no queremos que sirvan como barreras para las personas que califican para poder usarla ", dijo la senadora estatal demócrata Susan Talamantes Eggman, autora de la medida original y la nueva.

¿Cómo será el cambio?

La senadora dijo el temido abuso de la ley no ocurrió, reportó The Los Angeles Times. De ahí que se siente justificada en la creación de un nuevo proyecto de ley que elimina el período de espera de 15 días para aquellos cuyos médicos no creen que sobrevivirá al largo proceso.