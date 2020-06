Policía de Turlock acompaña a familia a salir de Walmart por negarse a usar mascarillas

Si bien en el Condado Stanislaus no hay una orden aprobada sobre el uso obligatorio de mascarillas, si lo hay a nivel estatal, por lo tanto los negocios se rigen bajo esta ordenanza " no responderemos a un negocio solo porque alguien no usa tapaboca, pero si responderemos cuando el Gerente del lugar siente una amenaza al decir a los clientes que se retiren y ellos no lo hacen" explicó Amirfar.