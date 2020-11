Orden limitada para quedarse en casa entró en vigor pero no todos la cumplieron.

SACRAMENTO, California.- Cuando el reloj marcó las diez de la noche del sábado 21 de noviembre en teoría lo negocios no esenciales tendrían que haber cerrado.

“Nosotros estamos abiertos porque somos esenciales” dijo Virgina Alvarado, a Univision, ella es dueña un negocio de comida mexicana en el centro de Sacramento. y agregó " ahora vamos a cerrar a las 11 pm pero a las 9:30 pm entramos las mesas para no atender afuera" Explicó.

Nuestro recorrido continuó por las calles principales de la Ciudad, para nuestra sorpresa algunos lugares considerados no esenciales como dos negocios donde se hacen tatuajes estaban abierto a las 10: 34 pm.

Pero eso no sería lo único sorprendente, a solo unas calles, un restaurante atendía a sus clientes afuera para este momento el reloj marcaba las 10:49 de la noche, incluso atendía a sus clientes con música de fondo.



En medio de la noche, risas y unas luces atrajeron nuestra atención, se trataba de jóvenes quienes andaban en patinetas a las 11 pm. Conversamos con uno de ellos para conocer el porque no habian acatado la medida.

Reportero:

¿Por qué no estás en casa?

Vanessa yanes:

Ahorita vine a comer a Sacramento con mis amigos.

Reportero:

y¿ Dónde vives?

Vanessa yanes:

Santa rosa

Reportero:

¿Sabías que hay una orden de quedarse en casa?

Vanessa yanes:

Si apenas mi amiga me acaba de decir

Reportero:

y ¿Qué piensas de eso?

Vanessa yanes:

Pues ahorita nos vamos a ir a dormir

Reportero:

Pero te veo aquí en tu patineta

Vanessa yanes:

Si aquí en la patineta para mientras.