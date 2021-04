California requiere que negocios contraten primero a empleados que fueron despedidos durante la pandemia

La nueva ley, firmada por Newsom el 17 de abril, requiere que algunos sectores, como de limpieza, mantenimiento, y de hoteles, aeropuertos y centros para eventos, ofrezcan los puestos de trabajo primero a ex empleados que fueron despedidos por los cierres implementados para contener el brote de coronavirus en 2020 y 2021.

Nuevos reportes indican que las pérdidas de empleos sufridas en 2020 se están recuperando, con 42,000 trabajos de hospitalidad agregados tan solo en el mes de marzo. Legisladores buscaban con esta propuesta de ley asegurar que los cientos de miles de personas afectadas no se queden atrás mientras el estado se recupera de la pandemia.

Una propuesta de ley similar fue rechazada por Newsom el año pasado, y esta nueva tuvo algunos cambios para recibir su aprobación. Las protecciones de SB 93 se vencen en 2024 y se limitan solo para trabajos perdidos específicamente por la pandemia de coronavirus. Además, los ex empleados no podrán demandar a su ex empleador para conseguir que sean contratados.