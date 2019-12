Niña de 5 años paga la deuda de los almuerzos de 123 estudiantes

"Ella comenzó a hacerme un montón de preguntas y traté de responder lo mejor que pude para una niña de 5 años, y simplemente le expliqué que algunas personas no son tan afortunadas como nosotros ", dijo Karina al medio local.

En agosto de 2019, Eat This, Not That informó: "Al final del año escolar 2017-18, la Asociación de Nutrición Escolar dijo que el 75% de los distritos escolares de todo el país tenían deudas alimenticias estudiantiles impagas".