Miles de residentes de California no pueden aplicar para su apoyo de desempleo

El apoyo de 600 dólares semanales por desempleo en California por la pandemia del coronavirus terminará esta semana a menos que se determine una prórroga, sin embargo, decenas de miles de residentes no han recibido ningún beneficio.

El EDD reconoció que su personal e infraestructura no estaban listos para la cantidad de reclamos en tan corto tiempo. Han procesado, de acuerdo con su información, 8.2 millones de reclamos de apoyos desde el 14 de marzo y 4.2 millones de trabajadores fueron beneficiados en las últimas cuatro semanas.

Pero el EDD no sabe cuántos reclamos fueron rechazados o cuántos residentes aún esperan beneficios.

"El día que me despidieron abrí mi reclamo. Al lunes siguiente, ya no estaba. Eso me sucedió cuatro semanas seguidas", dijo a ABC 7 News Patricia Tierney, quien perdió su trabajo como gerente de oficina en una escuela privada que cerró debido a la pandemia.