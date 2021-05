"No hay mucho que hacer en un país con 300 millones de armas" Alcalde de San José presiona por el control de armas luego de la masacre.

SAN JOSE, California.- La masacre en San José mantiene conmovida a su comunidad. En esta ciudad la calma aún no regresa.

A un día de esta tragedia que terminó con la vida de nueve personas confirmadas más el atacante, muchos temen incluso volver a su vida cotidiana. "De que puede pasar puede pasar, lo que no sabe uno en que momento una persona pierde la conciencia de hacer algo malo y ahi van personas que no la deben" dijo Ramón Jimenez a Univision.