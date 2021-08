"Pienso que no tiene caso que nos lo den ahorita" crédito tributario reduciría reembolso de impuestos del próximo año

SACRAMENTO, CALIFORNIA.- Dolores Sánchez ya recibió los dos cheques de crédito tributario por su hijo de 17 años, es decir ella ha recibido $500 dólares en dos meses.

¿Sabía usted que con este crédito tributario, su reembolso del otro año podría ser menor?

"No, no sabía, pues entonces pienso que no tiene caso que nos lo den ahorita" Dijo Dolores Sánchez.