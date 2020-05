"Les inyecta un tipo de plasma y les hace creer que están protegidos": presunto doctor vende vacuna falsa contra el Coronavirus

Para los residentes de Modesto, California y sus alrededores, el coronavirus no sería la única amenaza actual, también se ha reportado, presencia de una persona que se hace pasar por médico ofreciendo una cura falsa contra el coronavirus "Básicamente se está enfocando en la comunidad hispana para esto les hace creer que les inyecta un tipo de plasma, les dice que con esta inyección no les va a dar el virus” explica Yamilet Valladolid quien administra la Página de facebook informes de coronavirus en español , lugar donde fue reportada esta modalidad de estafa.

De inmediato, se activaron las alertas en el servicio de salud del Condado Stanislaus, quienes llamaron a sus residentes a no caer en esta trampa, partiendo de la idea que hasta el momento no hay una vacuna contra el coronavirus: "Hay una persona en la comunidad haciéndose pasar por médico, para poner una vacuna a cambio de dinero, no se dejen engañar" alertó Reyna Gómez, portavoz de servicios de salud del condado Stanislaus.