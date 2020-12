Una inquilina denuncia que le quieren cobrar $3,200 dólares por reparaciones en la casa que renta.

"Housing is a human right" es otra organización que también vela por los derechos de los inquilinos, su llamado es a crear políticas más sólidas para ayudar a los inquilinos que continúan enfrentando una situación difícil para pagar su renta en medio de la pandemia " casi son cien años que no veíamos una crisis como esta, por eso tenemos que tomar acciones correctas para proteger tanto a los hipotecarios como a los renteros" Cristian moya, housing is a human right .