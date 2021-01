"La vida no la tenemos comprada": advierten de la importancia de hacer un testamento en tiempos de pandemia

SACRAMENTO, California. - La madre de Oswaldo Ramos murió por coronavirus en diciembre de 2020 y ella no dejó un testamento. "No dejó testamento material pero nos dejó el amor, la enseñanza de un cuidado ejemplar", dijo Ramos a Univision 19.

" La pandemia en este momento es algo preocupante, la vida no la tenemos comprada, si nos da el virus no sabemos si vamos a sobrepasar la enfermedad o no, quiero que mis hijos no tengan problemas si me pasa algo a mí o a mi esposo", dijo.