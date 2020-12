"Ordenamos 5,000 bolsas para cadáveres": California se prepara para una posible ola de muertes masivas

Una situación que confirma la organización “Fathers and Families of San Joaquín”, que tiene un programa de ayuda económica para personas que no pueden pagar servicios funerarios " Últimamente estas semanas recibimos hasta seis o siete llamadas al día para que los asistamos con los funerales porque está un poco caro". dijo Nohemí Elías, Portavoz de father and families of san Joaquín.