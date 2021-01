Con estos documentos compruebas tu identificación y domicilio cuando recibes la vacuna contra el coronavirus

La distribución de las vacunas contra el coronavirus ha generado distintas preguntas y en especial para la comunidad indocumentada, al no estar claro qu´e tipo de documentos o pruebas tendrían que presentar cuando acuden a un sitio de vacunación.

Con más dosis de las vacunas contra el covid-19 siendo distribuidas en la región de Sacramento, y con el anuncio de que no importa el estatus migratorio para ser vacunado , la comunidad indocumentada ya estaría en el proceso de recibir su dosis.

"No preguntamos si alguien tiene ciudadanía o no", aclara Antonio De Loera, un vocero del condado Yolo. "Esa información no la vamos a reunir nosotros, en ningún momento le vamos a pedir el número de seguro social. Simplemente vamos a pedir información básica como su nombre, edad, condiciones médicas, dónde vive y dónde trabaja".