"Es un infierno pero hay que hacerlo" ¿Cómo hacer una cuarentena efectiva para reducir contagios de Coronavirus?

SACRAMENTO, California.- De hacer una buena cuarentena depende según los expertos evitar más contagios por eso es importante primero que nada aislarse en casa por un tiempo de 14 días. Cierre ventanas y puertas. Aislarse en casa y no ir a trabajar es el primer paso, aunque puede parecer un plan poco divertido. " Gracias a que tenemos celulares así mi hija me decía si quería comer y me preguntaba como estaba" dijo Yolanda castellanos a Univision.