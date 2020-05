"Es como si hubiera llegado un huracán que hubiera arrasado toda la economía": El impacto del coronavirus

Shapiro dijo creer que las ventas minoristas deberían recuperarse un poco a medida que los estados y los municipios reabren sus economías, pero dijo que las ventas generales seguirán deprimidas “porque habrá una gran parte de los trabajos perdidos que no volverán”.

Hay que prepararse para lo peor

Rodríguez dice que las personas que perdieron su trabajo no tienen certeza del momento cuando puedan recuperarlo y recomienda algunos aspectos para esta crisis.

“La ventaja que tenemos en esta recesión es que en Estados Unidos sí estamos preparados para el trabajo. Las industrias ya están listas para regresar a trabajar. Todo depende de cuando se encuentre una vacuna”, asevera Rodríguez.

Otro de los riesgos de esta situación, según Rodríguez, es que haya gente que prefiera no volver a trabajar. “El gobierno puede ayudar, y lo está haciendo, pero a veces la distribución de dinero no funciona porque es un riesgo que mucha gente no quiera regresar a trabajar si recibe $2,000 mensuales durante un año”, agrega.