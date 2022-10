Crisis de vivienda asequible en Sacramento: así se vive en sus principales vecindarios

Denise Montour ha estado sujeta a las duras realidades de la crisis de la vivienda. Anteriormente no tenía casa. “Cuando estaba sin hogar, quería un lugar. Nunca me drogué; sin embargo, era alcohólica, pero dejé de beber”, dijo Montour, mientras estaba sentada con su perro en Old Sacramento, sosteniendo un cartel y pidiendo monedas a los transeúntes. “ Hay mucha gente que quiere un hogar… pero es difícil (encontrar un lugar para vivir), porque yo estaba allí”.