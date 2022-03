“No es imposible”: programa de Sacramento ofrece a inmigrantes clases de inglés y carreras técnicas

Claudia emigró de Zacatecas México a Sacramento en el 2007, y ha participado en el programa de Highlands Community Charter and Technical Schools.

"No me animaba a salir mucho porque me daba vergüenza no saber poder hablar el inglés, en el 2016 me decidí en venir a estudiar empecé en ELD y despues me promovieron para estudiar high school para sacar mi high school diploma”, dijo a Univision Cluadia Hernandez.