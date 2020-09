California exige que compañías avisen a sus empleados de posibles contagios por coronavirus

Las medidas se añaden a otras leyes firmadas por el gobernador que expanden las protecciones a trabajadores durante la pandemia de coronavirus, y llegan después de varias campañas para apoyar más a aquellos que no pueden realizar su trabajo desde casa y que están preocupados de presentarse a su trabajo sin saber de posibles contagios.

Otras recientes leyes promulgadas

Los californianos que no pudieron pagar su renta porque fueron afectados por el coronavirus estarían protegidos por unos meses de un desalojo si pagan parte de la renta acumulada durante la pandemia, esto bajo una ley promulgada por el gobernador de California.

La propuesta no perdona la renta que se debe, sino que prohíbe el desalojo de los inquilinos que no pudieron pagar su renta entre el 1 de marzo y el 31 de agosto debido a la pandemia. Aquellos que siguen afectados por el coronavirus entre el 1 de septiembre y 31 de enero, deben pagar al menos el 25 por ciento de esta renta acumulada, y de no hacerlo, podrían ser desalojados.