"Ahora espera a su bebé" Madre soltera pierde su trabajo por la pandemia y no tiene como mantener a su hijo.

SACRAMENTO, California.- La llegada al mundo de un bebe es la representación de la esperanza y la vida, pero en medio de una pandemia y sin trabajo es también un desafío para una madre soltera. "tiene ocho meses de embarazo y no tiene nada, ocupa ropa para su hijo, cosas para el niño" dijo su prima María Miranda.

Yacky Miranda quien está embarazada prefirió no dar una entrevista pero su prima confirmó que aunque no hay contagios en esta familia, La pandemia si los tocó económicamente "no está trabajando ahorita, antes trabajaba para una compañía de plantas, hace cinco meses dejó de trabajar: dijo Miranda a Univision.